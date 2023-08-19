Российские войска выбили ВСУ из опорного пункта на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Подразделения Вооруженных сил России заняли опорный пункт и наблюдательный пост ВСУ в боях на Купянском направлении, сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин. По его словам, которые приводит Telegram-канал «Военкоры Русской весны», украинские войска потеряли на этом участке фронта более взвода солдат.

Овладели опорным пунктом, наблюдательным постом, уничтожили свыше взвода противника. Кроме этого, в течение дня противником проведено пять контратак силами подразделений 14-й отдельной механизированной бригады и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады на наши позиции. Все атаки успешно отражены, — сообщил Якимкин.

Он также уточнил, что российские военные продолжили продвижение в направлении населенного пункта Ольшаны, который расположен к западу от Харькова.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял о концентрации украинских войск в Харькове. По словам чиновника, командование ВСУ явно сомневается в способности удержать линию обороны за пределами города, потому отчаянно готовится к боевым действиям.

Он подчеркнул, что харьковчане негативно относятся к активности ВСУ. Более того, как утверждал Ганчев, местные жители ждут прихода российской армии, так как хотят жить мирно, не опасаясь карательных мер со стороны киевских властей.