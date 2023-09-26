Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ МО: ВС РФ крылатой ракетой поразили склад боеприпасов ВСУ у Киселевки

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Российские войска нанесли ракетный удар по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Как сообщили в Минобороны России, в результате уничтожено более трех тысяч тонн боеприпасов противника.

25 сентября крылатой ракетой воздушного базирования нанесен высокоточный удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области. В результате поражения и последующей детонации уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более 3 тыс. тонн боеприпасов различного калибра, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении. Кроме того, российские военные ликвидировали солдат и технику украинской армии в районах Урожайного, Новодонецкого и Приютного.

Ранее Герой России генерал-майор Сергей Липовой предположил, что в ночь на 21 сентября Украина подверглась массированному ракетному удару, целями которого стали заводы по ремонту военной техники. По его словам, ВС РФ также могли атаковать объекты двойного назначения, места скопления живой силы, лагеря подготовки ВСУ и склады боеприпасов.