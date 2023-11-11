Российские войска уничтожили пункт управления дронами ВСУ у Новомихайловки

Фото: Минобороны РФ

Артиллерия Южной группировки российских войск на Донецком направлении поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Новомихайловки, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, также российские военнослужащие успешно ликвидировали в ходе контрбатарейной борьбы 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 152-миллиметровую гаубицу 2А65 «Мста-Б» и три миномета 120-го калибра противника.

Артиллерией группировки поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе Новомихайловки, позиции гранатометных расчетов АГС и СПГ, а также крупнокалиберного пулемета вблизи Клещеевки, Васюковки, Артемовского и Переездного Донецкой Народной Республики, — сообщил Астафьев.

Ранее он сообщил, что Вооруженные силы Украины благодаря работе группировки российских войск «Юг» потеряли на Донецком направлении более 150 военнослужащих и боевую машину реактивной системы залпового огня HIMARS. Бои проходили в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка и Клещеевка.

Майор ВВС России Андрей Красноперов оценил недавно поступившую в распоряжение российской армии грузовую парашютную систему «Юнкер-ДГ-250». По словам эксперта, она стала настоящим прорывом — эту инновацию можно сравнить лишь с внедрением в войска дронов.