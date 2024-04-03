Российские войска улучшили позиции в районе Кременной Депутат Водолацкий: ВС РФ вышли к водохранилищу близ Кременной

Фото: Минобороны РФ

Российская армия продвигается к водохранилищу около населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике, передал РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР Виктор Водолацкий. По его словам, военные успешно выполняют поставленные задачи в этой районе.

На линии Сватово-Кременная наши войска продвигаются, берем по несколько укрепрайонов и, в принципе, те задачи, которые поставлены на направлении руководством Генерального штаба, они выполняются. В районе Кременной мы выходим уже к водохранилищу, — указал депутат Госдумы.

Как подчеркнул Водолацкий, после Белогоровки ВС РФ выдвинутся в направлении Северска. Российские войска планируют перерезать все дорожно-транспортные артерии, по которым ВСУ транспортируют вооружения.

Ранее в Минобороны России информировали, что бойцы нанесли удар по цеху производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов, использовавшихся украинской армией. За сутки также были атакованы склад авиационных средств поражения и скопления живой силы противника. По объектам ВСУ ударили как авиацией, так и артиллерией, указали в оборонном ведомстве. Кроме того, активно применялась техника, стоящая на вооружении у ракетных войск ВС РФ.