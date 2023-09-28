Российские войска сорвали переброску резервов ВСУ под Купянском

Фото: Минобороны России

Вооруженные силы России предотвратили попытку переброски резервов украинской армии на передовые позиции на Купянском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Российская артиллерия работала около населенного пункта Берестовое.

В полосе обороны 1-й танковой армии огнем артиллерии мотострелкового полка сорвана попытка переброски резервов из состава 25-й воздушно-десантной бригады на передовые позиции в районе Берестовое, — сказал Зыбинский.

Кроме этого, российские самолеты и вертолеты Ка-52 и Ми-28 нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы, вооружений и техники противника. Атака произошла около населенных пунктов Ивановка, Синьковка и Берестовое.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что вертолеты и штурмовики группировки «Запад» ВС России нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по живой силе и технике украинской армии на Купянском направлении. Военные ВС РФ также отразили две штурмовые атаки ВСУ в направлении Берестового. Кроме этого, в результате контрбатарейной борьбы российские артиллеристы ликвидировали украинскую самоходную установку 2С1 «Гвоздика» и пункт боепитания в районах Песчаного и Синьковки.