Российские войска сорвали переброску резерва ВСУ на Купянском направлении

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» успешно нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу недалеко от Ольшаны в Харьковской области, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны РФ Сергея Зыбинского. По его словам, также была пресечена попытка перемещения украинских военных резервов в районе Молчаново на Купянском направлении.

В ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерией группировки войск «Запад» вскрыта и уничтожена диверсионно-разведывательная группа из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Ольшана, а также сорвана попытка переброски резерва в районе Молчаново, — заявил Зыбинский.

Также он упомянул, что российские войска уничтожили два украинских минометных расчета вблизи населенных пунктов Копанка и Ивановка. В районе Ольшаны и Новоегорьевки с использованием зенитно-ракетного комплекса «Тор» были сбиты два разведывательных беспилотника — «Фурия» и ANSER.

Ранее российские войска предотвратили атаки боевых групп двух украинских бригад в области Торского и Серебрянского лесничества. По словам начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, ВСУ атаковали с использованием боевых бронемашин, относящихся к 81-й аэромобильной и 67-й механизированной бригадам.