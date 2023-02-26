Российские войска разрушили укрепрайон ВСУ в Донбассе Российские бойцы уничтожили укрепрайон ВСУ на Кременском направлении

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Военнослужащие РФ в зоне проведения СВО

В ДНР военнослужащие 488-го мотострелкового полка ВС РФ танковым огнем разрушили укрепрайон украинских военных под Кременной, передает РИА Новости со ссылкой на слова одного из командиров. Для штурма использовались танки Т-72БМ и БМП-2.

Наши экипажи подошли максимально близко. Мы понимали риски. Разобрали укрепрайон, — заявил командир.

Он уточнил, что обстрел велся на расстоянии 300 метров от дислоцирования украинских военных.

Обострение военной ситуации на территории Кременной началось осенью 2022 года. Сватовское и Кременское направления Донбасса регулярно обстреливаются и ВСУ пытаются прорвать оборону ВС РФ.

Ранее стало известно, что украинские военные подорвали дамбу Северного ставка в черте Артемовска в ДНР. Вода затопила ряд улиц в городе, в ближайшее время затопление города не прекратится и воды будет больше.