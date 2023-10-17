Российские войска применили тяжелую огнеметную систему «Тосочка» в зоне СВО

Фото: MOD Russia/Global look press

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа успешно поразил скопление пехоты ВСУ на одном из укрепленных районов в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны России. По словам специалистов РХБЗ, «Тосочка» совершеннее, чем стоящие сегодня на вооружении ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек».

Привязавшись к местности, экипаж провел пуск термобарического снаряда повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепленном районе, — заявили в ведомстве.

Сотрудники РХБЗ отметили, что «Тосочка» располагается на колесном шасси автомобиля «Урал» с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того, огнемету не требуется транспортно-заряжающая техника, подчеркнули специалисты.

Ранее офицер ВСУ заявил, что огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» являются самым смертоносным российским оружием, потому что при залпе этой установки выжить практически невозможно, она «выжигает все что можно». По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, неудивительно, что это орудие имеет такую репутацию: данная система очень эффективна за счет залпового огня, к тому же в снаряд заправляют специальную смесь, которая при взрыве раскаляется до трех тысяч градусов.