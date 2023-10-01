Российские войска пресекли попытку контрнаступления ВСУ под Авдеевкой

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России пресекли попытку контрнаступления украинских войск на Авдеевском направлении в ДНР, передает РИА Новости. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

На опубликованных кадрах видно, как Первая Славянская бригада ударила по бойцам ВСУ, пытавшимся пойти в атаку. Местоположение украинских войск было определено с помощью беспилотника. Затем координаты передали артиллерии, после чего огневые цели были поражены.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) время от времени пытаются прорваться к железной дороге у Клещеевки, но разведка ВС РФ выявляет позиции противника и вместе с артиллерией уничтожает. На кадрах с южного фланга Артемовска было видно, как российские военные поддерживают огневой контроль над руинами села. За последне время интенсивность боев у Клещеевки значительно снизилась, в районе села сражения носят в большей степени позиционный характер.

Ранее Минобороны России сообщило о разгроме штурмовой группы ВСУ в районе Клещеевки, в результате украинские войска потеряли около 30 военнослужащих. Также оборонное ведомство рассказало о поражении двух танков и нескольких бронемашин противника.