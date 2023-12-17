ВС РФ поразили позиции ВСУ в 8 населенных пунктах на Донецком направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные за сутки поразили позиции ВСУ близ восьми населенных пунктов на Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Также были отражены атаки украинских штурмовиков в двух районах региона.

На Донецком направлении подразделения южной группировки войск <...> нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Богдановка, Артемовское, Раздоловка, Красное, Андреевка и Марьинка, — сказал Астафьев.

Он добавил, что артиллерия, тяжелые огнеметные системы и барражирующие боеприпасы атаковали восемь опорных пунктов украинцев. По словам начальника пресс-центра, за сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 290 военнослужащих. Также были уничтожены один танк, две БМП, пикап и миномет 120-го калибра.

Ранее Вадим Астафьев сообщил, что российские военные отразили шесть атак ВСУ в районах Клещеевки, Красного и Марьинки. Помимо этого, были ликвидированы подразделения противника в районах Андреевки, Раздоловки, Курдюмовки, Веселого и Васюковки. Потери украинской армии составили до 125 военных. Также ВС РФ уничтожили гаубицу Д-30, два пикапа, три бронированных автомобиля и четыре самоходных артиллерийских установки. Во время контрбатарейной борьбы ВС РФ также уничтожили пять минометов и несколько беспилотников.