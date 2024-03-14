Российские войска поразили огневые позиции ВСУ в Угледаре Рожин: ВВС России вместе с расчетами ПВО поразили позиции ВСУ в Угледаре

Фото: Минобороны РФ

Бойцы 11-й армии ВВС и ПВО России успешно уничтожили огневые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре, написал в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его информации, удар был нанесен авиабомбами ФАБ-500 с установленными на них унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК).

В Угледаре 11 армия ВВС и ПВО поразила огневые позиции ВСУ. Подразделения нанесли удар ФАБами-500 с УМПК, — отметил Рожин.

Ранее сообщалось, что сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России сбросили авиабомбы на опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, заявили в Минобороны РФ. По информации министерства, атака производилась с использованием неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500, имеющих универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК), позволяющий точно бить с безопасной дистанции.

До этого Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по командному пункту ВСУ на Купянском направлении. При ударе использовались бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции. В Министерстве обороны РФ уточнили, что в ходе миссии бомбардировщики сопровождались истребителями Су-35.