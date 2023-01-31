Российские войска почти взяли под контроль трассу у Артемовска

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные практически установили контроль над трассой Часов Яр — Артемовск, заявил в эфире телеканала «Россия 1» советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, ВСУ в Артемовске лишены снабжения.

Артемовск попадает в то самое окружение, о котором говорилось ранее. Сейчас под контроль почти взята трасса Часов Яр — Артемовск. Еще не полностью, но вот-вот она будет взята под контроль. Группировка войск в Артемовске украинская лишится возможности пополнять боекомплект и медикаменты и снабжать своих бойцов, — сказал Гагин.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российская армия продвигается вперед, несмотря на попытки ВСУ закрепиться на территории промышленных объектов по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, украинских военных не останавливают даже большие потери.

Кроме того, Пушилин сообщил, что российские силы в Артемовске на основных участках продвигаются вперед, но говорить об оперативном окружении вооруженных сил Украины пока рано. По его словам, бои идут на окраинах города — непосредственно в кварталах, которые недавно удерживали украинские подразделения.