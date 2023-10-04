Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении Минобороны сообщило об отражении четырех атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: МО РФ

Российские войска отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Андреевка, Водяное и Невельское, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 165 человек убитыми и ранеными.

Потери противника составили до 165 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, две боевые бронированные машины, артиллерийскую систему М777 производства США, а также станцию радиоэлектронной борьбы. Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ, — сказали в ведомстве.

Отмечается, что авиация и артиллерии России отразила атаки штурмовых групп 5-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ.

Кроме того, на Краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ в районе Ямполовки и Серебрянского лесничества, потери ВСУ составили до 50 человек. На Южно-Донецком направлении отражена атака в районе Приютного, нанесено поражение живой силе ВСУ в районе Новомихайловки, украинские потери — до 185 человек.

Ранее Министерство обороны России показало, как военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений ЗВО отражают очередную атаку украинской армии на Купянском направлении. На опубликованных кадрах расчет крупнокалиберного пулемета ДШК поражает наблюдательный пункт противника. По словам бойцов, ДШК является легендарным и безотказным оружием.