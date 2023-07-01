Российские войска отбили четыре атаки ВСУ вблизи Соледара РИА Новости: бойцы 200-й бригады ЮВО отбили четыре атаки ВСУ вблизи Соледара

Фото: МО РФ

Военнослужащие из 200-й бригады Южного военного округа смогли отразить четыре атаки украинских солдат вблизи Соледара, кадрами с мест поделилось РИА Новости. Как заявил разведчик с позывным Вжик, активные атаки на данном направлении в зоне СВО продолжаются уже полторы недели, украинские военные пускают в ход тяжелую технику, однако служащим ВС РФ удается отбиваться от нападений.

В течение полутора недель были масштабные накаты противника, он скапливался и заходил с тяжелой техникой и с подготовкой артиллерии. Там впереди стоит наша пехота и удерживает противника, — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что бойцы ВСУ используют тактику, при которой впереди броневой группы идет танку, а за ним движутся боевая бронированная машина и машина пехоты. По словам Вжика, за сутки российские военные уничтожили танк и БМП, а также три группы пехоты противника.

Ранее в Минобороны заявили, что российские подразделения отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении. Огнем артиллерии противник был остановлен в районе Макаровки в ДНР, уточнили в ведомстве. В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы «Востока» уничтожили минометный расчет, а также пункт управления беспилотниками в районе Сторожевого. В воздух поднимались и вертолеты армейской авиации группировки «Восток». По данным Минобороны, они поразили скопления военных ВСУ около Макаровки и Новодонецкого.