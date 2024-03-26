Российские военные захватили у ВСУ трофейный БМП Marder Минобороны РФ: первая трофейная БМП Marder ВСУ была захвачена у Авдеевки

Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Российские бойцы 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск захватили у Вооруженных сил Украины (ВСУ) трофейную БМП Marder немецкого производства, передает РИА Новости заявление Минобороны РФ. По информации ведомства, боевая машина была эвакуирована из населенного пункта Северный.

После того, как наши войска заняли <...> Северная, восточную его часть, противник перешел в контратаку <...> и в одну такую контратаку была эта машина и захвачена, — уточнили в министерстве.

ВСУ попытались уничтожить технику при эвакуации, однако российским военным благодаря тщательному планированию удалось вывезти БМП с линии соприкосновения. По словам механика-водителя с позывным Шуба, ехать приходилось вслепую, без фонарей, чтобы «не засветиться перед врагом».

Ранее украинский военнопленный Владимир Чайковский отметил, что технические особенности немецкой БМП Marder не позволяют ей принимать участие в боевых действиях на фронте. У техники низкий уровень проходимости, поэтому «на ней только по асфальту ездить», добавил он.

До этого военный корреспондент Игорь Жданов опубликовал кадры уничтожения БМП Marder. По его словам, так российские силы сорвали попытку украинского десанта нанести удар на Запорожском направлении.