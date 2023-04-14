Российские военные захватили танк Leopard РИА Новости: российские военные затопили танк Leopard в болоте под Херсоном

Фото: Federico Gambarini / dpa / Global Look Press

Офицер добровольческого батальона «Сокол» с позывным Бык рассказал РИА Новости, что немецкие танки Leopard уже начали действовать на Херсонском направлении, один из уже утонул в болоте в результате действий российского диверсионного отряда. Он уточнил, что российские солдаты захватили вражескую технику, но «не смогли протащить его в тыл».

Здесь был неоднократно зафиксирован обстрел блокпостов со стороны танков Leopard. Танки Leopard наблюдали. Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте. <...> Леопарды здесь, они уже в гостях, — сказал военный.

Он добавил, что украинские бойцы применяют немецкие зенитно-ракетные комплексы.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал NEWS.ru, что ВСУ возвращают в строй до 90% раненых бойцов. По его словам, это возможно благодаря современной медицине. Он добавил, что во время Великой Отечественной войны до 30% раненых не возвращались в строй из-за тяжелых ранений.

Он также подчеркнул, что данные о потерях ВСУ явно занижены. Суконкин сообщил со ссылкой на попавшие в Сеть материалы Пентагона, что ВСУ понесли потери в 124 500–131 000 человек.