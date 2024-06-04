Российские военные взяли в плен французского наемника под Харьковом «Известия»: российские военные захватили под Харьковом наемника из Франции

Фото: МО Украины

Российские военные под Харьковом взяли в плен наемника, воюющего на стороне ВСУ, передает Telegram-канал «Известий». Уточняется, что он был схвачен во время боя в районе села Липцы.

Источник издания подтвердил, что мужчина носил французский патч на униформе. Кроме того, он просил не стрелять на французском языке.

Ранее СК России завершил расследование двух уголовных дел, возбужденных в отношении наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Речь идет о гражданине Латвии Атварсе Аниньше и американце Сент-Джоне Майкле-Артуре. В ведомстве указали, что «оба наемника открыто делились в социальных сетях своими корыстными мотивами и подробностями преступной деятельности».

До этого сообщалось, что итальянский наемник Бенджамин Джорджо Галли, погибший на Украине, воевал с шевронами «Правового сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Соответствующая символика размещена на его рюкзаке вместе с эмблемой «интернационального легиона». Фотография была опубликована родственниками Галли. Мужчина скончался в больнице в 2022 году после артиллерийского обстрела под Харьковом. Возвращение его тела на родину заняло два месяца. Он похоронен в фамильном склепе в городе Аббьяте-Гуаццоне.