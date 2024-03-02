Российские военные взяли штурмом опорные пункты ВСУ и пленных у Вербового МО: бойцы ВДВ взяли штурмом опорные пункты ВСУ у Вербового

Фото: Минобороны РФ

Новороссийские и ставропольские десантники заняли опорные пункты ВСУ у Вербового на Запорожском участке фронта и взяли в плен несколько военнослужащих, сообщили РИА Новости в Минобороны России. Там отметили, что ВС РФ забросали блиндажи противника гранатами, а затем закончили работу с помощью стрелкового оружия.

В ходе одного из боев у данного населенного пункта (Вербовое. — NEWS.ru) штурмовые группы кубанских и ставропольских десантников вплотную подобрались к оборонительным позициям противника, забросали блиндажи, в которых укрывались украинские боевики, ручными осколочными гранатами и завершили их зачистку огнем из стрелкового оружия, — рассказали в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что противник был поражен храбростью российских военнослужащих. Благодаря этому эффекту неожиданности ВСУ не смогли оказать сопротивления, констатировали в МО.

Ранее военный эксперт Борис Рожин рассказал, что российские войска уже до конца недели могут завершить зачистку Орловки и Тоненького, а также «дожать» противника в Бердычах. Это, указал аналитик, приведет к взлому второй линии обороны ВСУ и создаст возможности для дальнейшего продвижения ВС РФ.

До этого военный корреспондент Александр Коц заметил, что ВС РФ нащупали слабое место в обороне ВСУ — после выхода из Авдеевки происходит «эффект домино». Он обратил внимание на то, что за 11 дней российская армия заняла сразу несколько населенных пунктов, и считает, что в ближайшие дни будут взяты под контроль еще несколько.