Российские военные взяли еще один населенный пункт под Артемовском РИА Новости: бойцы «Вагнера» взяли микрорайон Ступки под Артемовском

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Российские штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль микрорайон Ступки вблизи Артемовска (украинское название — Бахмут), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник с места. По его словам, военнослужащие продолжают активно двигаться в сторону Артемовска.

Собеседник агентства также отметил, что российские солдаты вошли в село Ильиновку, которое находится в 30 км к юго-востоку от Артемовска.

27 февраля ветеран разведки Анатолий Матвийчук заявил, что кольцо вокруг Артемовска начало сжиматься. Он уточнил, что последняя дорога, по которой осуществлялось снабжение находящегося в городе гарнизона ВСУ, оказалась перерезана. Матвийчук добавил, что город в скором времени перейдет под контроль Вооруженных сил России.

До этого советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что передовые подразделения группы «Вагнер» ведут бои практически в центре Артемовска. По его словам, российские силы взяли под контроль почти все дороги в город.