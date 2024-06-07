Российские военные вывезли мирных жителей из-под обстрелов ВСУ Минобороны: бойцы ВС РФ эвакуировали жителей Очеретино из-под обстрелов ВСУ

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Военнослужащие группировки «Центр» Вооруженных сил России вывезли из-под обстрелов украинских войск жителей поселка Очеретино Донецкой Народной Республики, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ. Людей доставили в пункт временного размещения, где уже пребывают более 50 мирных жителей из окрестных населенных пунктов, передает РИА Новости.

Военнослужащие военной полиции группировки войск «Центр» организовали безопасный вывоз местных жителей из недавно освобожденного населенного пункта Очеретино, который находится в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения и постоянно подвергается массированным артиллерийским ударам со стороны ВСУ, — сказано в материале.

Отмечается, что из-за существующей опасности артобстрелов и ударов беспилотниками со стороны ВСУ жителей вывозят малыми группами на машинах. После прибытия в пункт временного содержания людям оказывается вся необходимая помощь.

Указывается, что сейчас там содержатся 53 человека, которых эвакуировали как из самого Очеретино, так и окрестных населенных пунктов, например Бердычей и Архангельского. По словам начальника ПВР Ольги Беззуглой, люди приезжают в подавленном состоянии, так как долгое время находились под украинскими обстрелами.

Многие люди приехали вообще без вещей, поэтому, конечно, им нужна помощь и поддержка. По поводу медицинского обслуживания: к нам каждый день приходит врач-терапевт из центральной больницы. Он оказывает помощь, дает направления к врачам, если они нуждаются в этом. И, соответственно, мы пытаемся оказать им помощь в оформлении документов, — рассказала она.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что сразу на нескольких направлениях фронта для украинских войск складывается сложная обстановка. Сложнее всего, по его словам, украинским военнослужащим приходится на Кураховском, Покровском и Харьковском направлениях. Также он назвал тяжелой ситуацию в районе Волчанска в Харьковской области и Часова Яра на подконтрольной Киеву территории ДНР.