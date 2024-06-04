Российские военные впервые выпустили на поле боя беспилотник «Лягушка» МО: российские военные в зоне СВО впервые применили наземный БПЛА «Лягушка»

Фото: МО РФ

Наземный беспилотный роботизированный комплекс «Лягушка» впервые применили военнослужащие группировки войск «Центр» в зоне специальной военной операции, сообщила РИА Новости пресс-служба Министерства обороны России. Там отметили, что машина представляет собой платформу на четырех колесах грузоподъемностью до 30 килограммов.

Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск «Центр» впервые применили наземный роботизированный комплекс «Лягушка», уничтожив пулеметный расчет ВСУ в ходе наступления на Авдеевском направлении, — рассказали в ведомстве.

В МО уточнили, что на платформу прикрепляются мины. Камера, установленная на антенне аппарата, позволяет оператору управлять беспилотником и объезжать препятствия, а дополнительная антенна позволяет сопровождать его на расстоянии более трех километров до местоположения противника.

Ранее стало известно, что на международной выставке HeliRussia-2024 впервые презентуют квадрокоптер-камикадзе «Русак» и легкое ударное крыло «Тювик», оснащенные системой самонаведения. Вооруженные силы Украины не имеют аналогичных изделий, заверили сотрудники конструкторского бюро «Стратим». Дроны будут стоить ненамного дороже обычных БПЛА, подчеркнули конструкторы, при этом эффективность поражения цели увеличится многократно.

До этого тяжелый транспортный беспилотник сверхкороткого взлета и посадки «Партизан» совершил первый испытательный полет. Новый дрон находился в воздухе 20 минут на высоте 200 метров. Его скорость варьировалась в пределах от 50 до 200 км/ч.