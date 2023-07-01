Российские военные «внезапно зачистили» левый берег Днепра от войск ВСУ Сальдо сообщил о «внезапной зачистке» левого берега Днепра

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Российские военнослужащие окончательно «зачистили» левый берег Днепра от бойцов ВСУ, сообщил в Telegram врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что атака была проведена «внезапно», военные передвигались на лодках. Территория была взята под контроль в ночь на 1 июля, добавил он.

Минувшей ночью военнослужащие группировки войск «Днепр» окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста. Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках. К 3 часам ночи опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики, были взяты, — написал Сальдо.

По его словам, в операции по «зачистке» левого берега Днепра участвовали военнослужащие ВС РФ из пяти бригад. Временный глава Херсонской области отметил, что все последующие атаки со стороны ВСУ будут отбиваться в больших масштабах.

Накануне Сальдо рассказал, что в результате действий российских войск погибли 30 украинских военнослужащих в районе Антоновского моста, по которым нанесли удар ракетой «Искандер». По его словам, еще десятки военных ВСУ были ранены.

29 июня Сальдо сообщил, что ВС РФ потопили шесть лодок, на которых пытались переправиться более 30 украинских военных с целью последующей высадки у опор Антоновского моста на левом берегу Днепра. Врио главы региона подчеркнул, что ВСУ не создавали никаких плацдармов в этой местности, а российские военные твердо стоят на позициях.