Российские военные уничтожили следовавшие в сторону РФ морские дроны ВСУ Минобороны РФ: военные уничтожили два украинских морских дрона в Черном море

Военнослужащие Вооруженных сил России обнаружили и ликвидировали два морских беспилотника Военно-морских сил Украины в черноморской акватории, сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале. Отмечается, что дроны следовали в сторону Крыма.

Около 11:00 мск морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены следовавшие в направлении Крымского полуострова два безэкипажных катера ВМС Украины, — сказано в сообщении.

Ранее СМИ со ссылкой на советника министра по вопросам промышленности Украины Юрия Сака сообщали, что Киев уже пользуется разрешением Великобритании насчет применения ракет Storm Shadow. Делается это для ударов по территории России. По словам Сака, атаки этими ракетами уже совершались. Политик также добавил, что Киев создает и собственное дальнобойное оружие.

Ранее стало известно, что мешает Евросоюзу наращивать производство снарядов для поставки Киеву. В Британии заявили, что причина кроется в нехватке взрывчатки. Однако производители не уверены, что смогут улучшить положение дел. Велика вероятность того, что ВСУ не получат нужного количества боеприпасов.