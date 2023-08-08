Российские военные уничтожили шведскую БМП в зоне СВО

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Strf 90

Бойцы Вооруженных сил России успешно уничтожили шведскую бронемашину STRV9040, переданную Киеву западными партнерами, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа». По его данным, ВСУ попытались заглушить дрон-камикадзе, однако это не помешало ему поразить цель. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Авторы канала отмечают, что Вооруженные силы Украины также пытались создать российским военным другие помехи. В частности, они подвергли артобстрелу пункт управления и создавали помехи с помощью средств радиоэлектронной борьбы, говорится в публикации. Это привело к сильному разрыву картинки на FPV-дронах, управляемых от первого лица с помощью специальных очков. Однако кадры с другого аппарата подтверждают попадание по цели. Он задымился, после чего, предположительно, был оставлен экипажем.

Как сообщалось ранее, российским военнослужащим удалось взорвать немецкий танк Leopard 2A4 с помощью копеечного FPV-дрона в районе Орехова. Кроме того, на северо-востоке от Работино солдаты поразили чешский и польский танки противника Т-72ЕА и PT-91 Twardy, а также голландский БТР YPR-765. Потери среди личного состава ВСУ неизвестны.