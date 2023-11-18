Российские военные уничтожили расчет миномета ВСУ в зоне СВО

Фото: Минобороны РФ

Гаубичная батарея Д-30 Центрального военного округа уничтожила украинский МТЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный) в зоне специальной военной операции, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что также удалось поразить расчет миномета противника.

Получив данные от передовых разведгрупп, оснащенных беспилотными летательными аппаратами, артиллеристы дивизиона имени героя-фронтовика Мугина Каримовича Нагаева, отправляют 122-миллиметровые снаряды по разведанным позициям противника. Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени. Благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов ЦВО, противник не может осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава, — объяснили в военном ведомстве.

Недавно российские военные атаковали позиции Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении в зоне СВО, ликвидировав пять минометных расчетов. По словам главы пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, противник, в частности, потерял кочующий миномет на базе автомобиля Humvee производства США. ВС РФ также пресекли две попытки ротации подразделений украинской армии в районах Приютного и Новомихайловки.

Ранее стало известно, что госкорпорация «Ростех» разработала модуль дистанционного управления танковым пулеметом Калашникова (ПКТ) для российских военнослужащих. Четыре таких комплекса уже передали бойцам в зону специальной военной операции на Украине, еще пять будут поставлены до конца года.