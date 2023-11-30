Российские военные уничтожили пять украинских беспилотников в ЛНР МО: силы ПВО РФ уничтожили пять БПЛА ВСУ возле четырех населенных пунктов ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) огнем зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Луганской Народной Республике, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Кроме того, мотострелки подразделения при поддержке минометов отразили контратаку 57-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области.

Группировка ПВО огнем ЗРК «Тор» уничтожила пять беспилотных летательных аппаратов, из них четыре «Фурии» и одну «Лелеку-100», в районах Меловатки, Житловки, Залимана и Петровского, — рассказал Зыбинский.

Он добавил, что расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по скоплению живой силы 14-й механизированной бригады в районе Синьковки в Харьковской области. В результате погибли до 20 украинских бойцов, были уничтожены две БМП, самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» и две бронемашины «Хамви».

Ранее Зыбинский рассказал, что самолеты оперативно-тактической авиации РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по местам временного расположения пяти бригад армии Украины на Купянском направлении. По его словам, ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 осуществили авиаудары по живой силе и военной технике 14-й и 32-й механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады возле населенных пунктов Берестовое, Ивановка и Стельмаховка.