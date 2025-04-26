Российские военные уничтожили ПВД элитного подразделения БПЛА ВСУ ТАСС: ВС РФ уничтожили ПВД украинского подразделения «Птицы Мадьяра»

Вооруженные силы России уничтожили пункт временной дислокации подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» на Красноармейском направлении, сообщили в ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ. Это подразделение считается элитным воинским формированием операторов беспилотных летательных аппаратов.

На Красноармейском направлении был нанесен удар по ПВД противника. Там располагались «птичники» — «Мадьяры». ПВД уничтожен, — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в результате удара было уничтожено большое количество личного состава противника. Было также уничтожено специальное оборудование и взрывчатка.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили в Курску область более 300 расчетов операторов БПЛА, в том числе спецподразделение «Птицы Мадьяра». Как рассказал источник в российской группировке войск «Север», неприятель таким образом пытается удержать позиции. «Птицы» были задействованы для боевых действий в Горнале и Гуево.

Также сообщалось, что добровольческий отряд «БАРС-Курск» обнаружил в Курской области 200-килограммовый дрон ВСУ. После падения аппарата местность оцепили, саперы приступили к разминированию беспилотника. Как рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн, дрон весил 200 кг, был способен поднимать до 50 кг и летать со скоростью 150 км/ч.