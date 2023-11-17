Российские военные уничтожили пункт управления ВСУ под Донецком Гагин: ВС РФ уничтожили пункт управления ВСУ под Донецком

Фото: МО РФ

Российские военные уничтожили в Донецкой Народной Республике (ДНР) пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) с командным составом сразу нескольких бригад, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, которые приводит ТАСС, удар был нанесен с воздуха. Среди погибших — представители командного состава, ранее переброшенные на этот участок. Минобороны России данную информацию не комментировало

Под Донецком наши ВКС точным ударом уничтожили пункт управления войск противника, — сообщил он.

Ранее в Минобороны России заявили об ударах боевыми самолетами по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Атаке подверглись расположения 43-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад противника в районах Степовой Новоселовки и Берестового.

Накануне военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал кадры уничтожения штаба 115-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Димитров. На них видно, как в здание прилетают две ракеты. После этого от сооружения остаются лишь руины. По его данным, удар был нанесен 15 ноября после получения информации от операторов беспилотников, действующих над данным районом. Минобороны РФ данную информацию также не комментировало.