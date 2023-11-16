Российские военные уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте Военные РФ уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте на Краснолиманском направлении

Фото: МО РФ

Группа минометчиков «Василек» из Центрального военного округа уничтожила украинскую пехоту и опорный пункт на Краснолиманском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны. БПЛА помог произвести коррекцию и подтвердить результаты уничтожения целей.

Военнослужащие расчета возимого 82-миллиметрового миномета 2Б9 «Василек» Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и личный состав вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, — заявили в ведомстве.

Это позволило ликвидировать украинскую пехоту и опорный пункт после корректировки и оценки удара. БПЛА, в свою очередь, произвел коррекцию и подтвердил результаты уничтожения целей, уточнили в Минобороны. «Василек» представляет собой возимый автоматический гладкоствольный миномет калибра 82 миллиметра и способен выпускать снаряды на расстояние до пяти километров.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 Центрального военного округа выбили пехоту подразделений ВСУ из тщательно замаскированного опорного пункта на Краснолиманском направлении. Налету предшествовало получение данных от разведчиков мотострелкового полка ЦВО. После уничтожения опорного пункта военнослужащие ВСУ покинули занимаемый район, уточнили в ведомстве. Корректировку огня по противнику проводили при помощи разведчиков-наблюдателей и малогабаритных дронов.