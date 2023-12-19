Российские военные уничтожили орудие и расчет ВСУ под Красным Лиманом

Фото: Минобороны РФ

Бойцы группировки войск «Центр» в ходе артиллерийской дуэли уничтожили орудие и расчет ВСУ на Краснолиманском участке фронта в Донбассе, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что удар нанес расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С3М «Акация».

На Краснолиманском направлении операторы комплекса артиллерийской разведки «Аистенок» группировки войск «Центр» обнаружили огневые средства ВСУ и передали координаты на командный пункт артиллерии, — отметили представители министерства.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие окружают Авдеевку в Донецкой Народной Республике, развивая наступление по флангам авдеевского укрепленного района. Также поступали сообщения о боях непосредственно в городской застройке. В свою очередь Вооруженные силы Украины пытаются перекинуть резервы и произвести ротацию. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

До этого появилась информация, что Генштаб ВСУ решил изменить стратегию и отложить новое контрнаступление. Уточнялось, что украинское командование планирует сначала нанести как можно больший урон живой силе российской армии, при этом сократив свои потери до минимума. Один из военных ВСУ заявил, что сейчас удержание позиций не является основной задачей Киева.