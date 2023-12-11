Российские военные уничтожили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении

Фото: Минобороны РФ

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили взводные опорные пункты и минометные расчеты ВСУ на Купянском направлении, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобороны. В ведомстве отметили, что российские военные теснят противника на этом участке фронта, а артиллерия им круглосуточно помогает.

Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск «Запад» на данном направлении огнем из самоходных артиллерийских установок «Мста-С» уничтожили замаскированные взводные опорные пункты и минометные расчеты ВСУ, — рассказали представители ведомства.

Накануне Вооруженные силы России уничтожили самоходные артиллерийские установки ВСУ «Акация» и «Гвоздика» на Южно-Донецком направлении СВО. В Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое, Никольское, Старомайорское ДНР и Червоное Запорожской области. Военное ведомство отметило, что украинская армия потеряла 80 военнослужащих и два автомобиля.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин оценил потери ВСУ на Днепре. По словам аналитика, попытки украинских военнослужащих переправиться на левый берег и там закрепиться привели к потере около 13 тысяч украинских морских пехотинцев. Только убитых и пропавших без вести за два месяца боев оказалось пять тысяч и еще до восьми тысяч человек были ранены, заключил эксперт.