Российские военные уничтожили еще две ракетные установки США в зоне СВО Минобороны РФ: ВС уничтожили пусковые установки РСЗО HIMARS и MLRS

Фото: U.S. Marines/ZUMAPRESS/Global Look Press

РСЗО HIMARS

Вооруженные силы России за последние сутки уничтожили американские пусковые установки РСЗО HIMARS и М270 MLRS, а также одну гаубицу «Гвоздика» в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Минобороны России. Кроме того, российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Высшетарасовка и Добрая Надия.

Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, уничтожены пусковые установки РСЗО М142 HIMARS производства США и М270 MLRS производства США, — сказали в министерстве.

14 июня в ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ заявили, что российские силы поразили командный центр Государственного управления разведки Минобороны Украины. Как отмечается, он располагался в здании полиции в Кривом Роге. Минобороны России данную информацию не комментировало. В публикации канала отмечается, что также в этих районах отработали российские БПЛА «Герань-2».

До этого Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что ВКС России нанесли удары по ключевым аэродромам ВСУ на Украине. По данным канала, прилеты пришлись по объектам под Белой Церковью около Киева, в Миргороде Полтавской области и Староконстантинове Хмельницкой области. Минобороны России данную информацию не комментировало.