Российские военные уничтожили чешского «Вампира»

Фото: МО РФ

Военнослужащие Вооруженных сил России успешно поразили чешскую реактивную систему залпового огня RM-70, также известную как «Вампир», сообщает Telegram-канал «РаZвед ДоZор». На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что военная машина полностью сгорела и не подлежит восстановлению. Судьба экипажа РСЗО остается неизвестной.

Согласно сводкам Министерства обороны России от 27 июля, машина могла быть уничтожена на Запорожском или Южно-Донецком направлениях. Помимо нее, Вооруженные силы Украины также потеряли две британских гаубицы FH-70, 35 танков и боевых машин пехоты, два автомобиля, а также 280 единиц живой силы.

Чешская РСЗО «Вампир» уже применялась украинскими войсками для обстрелов Донецка в апреле 2023 года. По данным Следственного комитета России, удар был нанесен по Крытому рынку. В результате атаки погибла пожилая женщина, еще шесть человек были ранены. Всего по столице ДНР было выпущено шесть боеприпасов.

Как сообщалось ранее, российская РСЗО «Град» уничтожила группу украинских диверсантов на Херсонском направлении. Она была обнаружена в районе Антоновского моста. В Министерстве обороны РФ данную информацию не прокомментировали.