Российские военные уничтожили более 100 украинских беспилотников Минобороны: расчет ЗРК «Тор-М1» уничтожил более 100 беспилотников украинских войск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оперативная группа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» из Центрального военного округа (ЦВО) России уничтожила свыше 100 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Краснолиманском направлении, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ. Как пояснили представители российских вооруженных сил, операторы ЗРК «Тор-М1» обнаруживают дроны на экранах мониторов, далее информируют командование и производят уничтожение цели.

После успешного уничтожения беспилотника персонал ракетного комплекса немедленно переходит на другую позицию. Заместитель командира оперативной группы ЗРК «Тор-М1», известный под позывным Медведь, добавил, что среди сбитых БПЛА были аппараты типа «Фурия».

15 июня глава Крыма сообщил о том, что за ночь над полуостровом было сбито шесть беспилотных летательных аппаратов. Один из них сдетонировал в Красногвардейском районе. В результате нападения пострадавших нет, однако в некоторых зданиях были повреждены окна.

13 июня сообщалось, что у крымского села Соляного в Ленинском районе 10 июня был обнаружен рухнувший беспилотник. Его нашел местный житель, когда ловил рыбу. Пострадавших и разрушений при падении беспилотника не было. Министерство обороны России не подтверждало данную информацию.