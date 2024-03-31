Российские военные уничтожили 105 украинских БПЛА за сутки в зоне СВО МО: группировка «Юг» уничтожила 105 украинских БПЛА за сутки в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Южная группировка войск при поддержке авиации и артиллерии улучшила положение по переднему краю фронта, сообщил ТАСС старший офицер пресс-центра группировки Сергей Румянцев. По его словам, российские военнослужащие также уничтожили более 100 украинских беспилотников за сутки, а также шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS и Vampire.

Нанесли поражение формированиям противников в районах Белогоровки, Курдюмовки и Часова Яра. ВСУ потеряли свыше 370 военнослужащих, 15 автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 105-мм орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов, — уточнил собеседник агентства.

Ранее Вооруженные силы России нанесли 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре, обеспечивающей украинскую армию. Минобороны отметило, что для этого были использованы гиперзвуковые ракеты «Циркон» и аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также беспилотные летальные аппараты.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что Вооруженные силы России нанесли удар по Мартыновскому аэродрому. Военное ведомство эту информацию не комментировало.