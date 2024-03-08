Стало известно о продвижении ВС России под Запорожьем Рогов: ВС России продвинулись на 1 км от Вербового в сторону Работино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

Российские войска улучшили свои позиции в Запорожской области, рассказал ТАСС председатель регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, ВС РФ продвинулись на Ореховском направлении на 1 км от населенного пункта Вербовое к селу Работино.

У нас ощутимые успехи в районе Вербового. Наши продвинулись на 1 км на запад, в сторону Работино, это много, — сообщил Рогов.

По его словам, бои в Работино продолжаются. ВСУ в массовом порядке применяют беспилотники, с помощью которых ведут разведку, а также наносят удары FPV-дронами.

7 марта Рогов сообщал, что российские войска взяли четыре опорных пункта ВСУ на участке между Работино и Вербовым. Он напомнил, что ВС РФ контролируют южную часть Работино, северные районы продолжают удерживать украинские военные. По его словам, центр села остается серой зоной, основные боевые действия идут в развалинах школ и в районе дома культуры. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ранее в районе Работино столкнулись два танка ВСУ Leopard 2А4, которые после этого загорелись. «Российская газета» писала, что боевые машины выгорели изнутри, их опорные катки сильно оплавились. По информации издания, ВС РФ также поразили голландскую гусеничную бронемашину YPR-765, созданную на базе американского БТР М113.