Российские военные улучшили позиции на Артемовском участке Военные России увеличили «серую зону» между собой и ВСУ на Артемовском участке

Военнослужащие российской Южной группировки войск заняли ряд более выгодных позиций на Артемовском участке фронта, рассказал РИА Новости командир группы спецназа, выполняющий ряд задач на данном направлении. По его словам, российские военные увеличили «серую зону» между своими позициями и позициями ВСУ.

Сейчас с сапером проверяем местность, ищем новые позиции, потому что противник отходит и «серая зона» увеличивается, сейчас посмотрим, где можно благоприятно новую позицию устроить, запасную или ложную, — отметил собеседник агентства.

Ранее расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск успешно атаковал тяжелый разведывательный беспилотник Вооруженных Сил Украины на Купянском направлении. В Минобороны РФ подчеркнули, что расчеты ЗРК «Стрела-10» 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск обеспечивают непрерывную защиту от воздушных атак противника, включая самолеты, вертолеты, беспилотники и баллистические ракеты.

Перед этим в Минобороны сообщили о рекорде, установленном десантниками из Костромы. Они уничтожили украинскую БМП из противотанкового комплекса «Корнет» в районе Артемовска с дистанции 7800 метров. В ведомстве добавили, что военным удалось поразить цель с такого расстояния при помощи новейших прицелов.