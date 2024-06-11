Российские военные улучшили положение под Угледаром МО: штурмовые отряды ВС России улучшили положение под Угледаром

Фото: МО РФ

Штурмовые отряды бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю под Угледаром, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что подразделения ВСУ создавали оборонительные линии на этом участке с 2014 года, а часть фортификаций осталась со времен Великой Отечественной войны, передает РИА Новости.

Штурмовые подразделения соединения морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» совместно с другими штурмовыми подразделениями дальневосточников продвинулись в сторону Константиновки и улучшили положение по переднему краю на Угледарском участке фронта, — подчеркнули в ведомстве.

По словам бойцов, несмотря на ответный огонь и постоянную работу украинских дронов-камикадзе, «противнику не удается сдерживать натиск наших штурмовых групп». При этом, как указано, продвижение российских штурмовых групп осложняется большим количеством заминированных врагом коммуникаций и участков местности.

Ранее стало известно, что разведывательно-ударный дрон «Русак» ВС России уничтожил в зоне украинского конфликта американский БТР Stryker. Представитель компании «Стратим» обратил внимание на тот факт, что стоимость бронетранспортера в тысячу раз превосходит цену беспилотника. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого российские силы уничтожили танк Leopard ВСУ на Марьинском направлении. Журналист Дмитрий Стешин в Telegram-канале опубликовал ролик «прожарки» боевой машины, снятый на дрон Mavic.