Российские военные ударили ФАБ по позициям ВСУ в Работино «Архангел спецназа Z»: ВС РФ ударили ФАБ по позициям ВСУ в Работино

Фото: МО РФ

Российские военные нанесли несколько ударов по позициям ВСУ в селе Работино Запорожской области авиабомбами серии ФАБ, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа Z». По данным военкоров, за сутки было убито 22 украинских военных, ранено еще 28. В Работино продолжаются ожесточенные бои, бойцы ВС РФ сохраняют контроль над южной частью населенного пункта.

Работино — южная часть под контролем ВС РФ, с самого утра артиллерия поливает противника, который засел в подвалах и лесополосах, ночью была отработка ФАБами (уничтожено скопление противника и боекомплектов). Два дня идут жестокие бои. Судя по перехватам, у врага не все хорошо (в течение часа потерял 300 — 28, 200 — 22), — говорится в сообщении.

По информации военкоров, украинские военнослужащие попытались пойти в наступление на населенный пункт Вербовое. В результате атаки бойцы ВСУ понесли серьезные потери, а все эвакуационные мероприятия были сорваны. Населенный пункт Пятихатки находится под полным контролем российских сил, там активно работают российские FPV-операторы и аэроразведка. Минобороны не комментировало эту информацию.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что ВСУ пересекли первую линию обороны РФ на южном фронте. Предполагается, что генерал имеет в виду село Работино на Ореховском направлении. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в то же время сообщил, что это село остается в серой зоне. По его словам, населенный пункт полностью разрушен и в нем нет ни российских, ни украинских войск. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Позднее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что ВС РФ нанесли массированный удар по ВСУ в населенном пункте Работино. Российские военные обстреляли противника из артиллерийских орудий в ответ на новую атаку украинской армии на Запорожском направлении. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.