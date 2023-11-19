Российские военные учатся управлять дронами-камикадзе на трофейных БПЛА

Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) проходят обучение на операторов FPV-дронов-камикадзе, используя на практике трофейные украинские беспилотники, захваченные в зоне специальной военной операции (СВО), сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что недостающие комплектующие производят в полевых условиях с помощью 3D-принтера.

Материальная база центра позволяет перепрошивать захваченные вражеские квадрокоптеры-камикадзе и в дальнейшем обучать пилотов, затем применять их [дроны] в интересах действий группировки войск «Центр». В том числе в полевых условиях налажено производство комплектующих для дронов: подвесов, пропеллеров, корпусов — при помощи 3D-принтера, — отметили представители ведомства.

Впервые в войсках ЦВО на базе данного полевого учебного центра операторов FPV-дронов готовят не только к нанесению огневого поражения, но и для разбрасывания листовок над труднодоступными позициями противника. На листках будут написаны призывы добровольно сдаться в плен на английском, польском, русском и немецком языках.

Недавно на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова создали школу по обучению операторов дронов. Также в подразделении организовали производство ударных FPV-беспилотников, позволяющих наблюдать за ситуацией на поле боя «от первого лица».