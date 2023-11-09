Российские военные стали использовать беспилотники-камикадзе под Клещеевкой

Фото: МО РФ

Российская армия начала использовать беспилотники-камикадзе (FPV-дроны) в паре с артиллерией при атаках на позиции ВСУ под Клещеевкой, сообщил РИА Новости боец спецназа «Сибирь» Южной группировки войск. По его словам, сначала в блиндаж отправляют снаряд, потом покидающую укрытие пехоту противника уничтожают артиллеристы с помощью БПЛА и минометов.

Наносим сразу несколькими видами оружия по одной огневой позиции. То есть если это «жирная» цель, там много пехоты — это нормально, если туда сразу несколько орудий работает. Если это укрепленный блиндаж — 152-миллиметровым орудием можем продавить этот блиндаж, — добавил собеседник агентства.

Ранее бойцы спецназа «Сибирь» Южной группировки войск нанесли удар дронами-камикадзе по двум позициям Вооруженных сил Украины. Один БПЛА взорвался рядом с орудием, которое ВСУ накрыли маскировочной сетью, второй влетел в замаскированный блиндаж. В Сети появились кадры работы военнослужащих ВС РФ по пунктам дислокации противника.

До этого была опубликована еще одна видеозапись атаки российских военных на расположения и технику ВСУ при помощи FPV-дронов. На опубликованных кадрах можно увидеть, как беспилотники атакуют огневые точки, системы наблюдения, а также пехоту противника в блиндаже и здании.