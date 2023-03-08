Российские военные справились с атакой ВСУ в ЛНР РИА Новости: военнослужащие ЗВО отбили атаку ВСУ под Красным Лиманом в ЛНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) предотвратили попытку прорыва военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении в ЛНР. Об этом командир зенитной батареи с позывным Звезда рассказал РИА Новости.

Отработали в составе бронегруппы с танком Т-72 и своей ЗУ-23 по группе пехоты до семи человек на удалении до 850 метров, — пояснил офицер.

По его словам, при отходе российских военных противник обстрелял их из минометов. Звезда, пользуясь моментом, на передовой поздравил женщин с Международным женским днем, пожелав им счастья.

Минобороны РФ ранее сообщило, что за последние пять дней на Краснолиманском направлении противник потерял около 850 военнослужащих.

Ранее военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев усиливает оборону в направлении Славянска и Красного Лимана в Донбассе. По его словам, в район населенного пункта Николаевка прибывают подразделения, ранее дислоцировавшиеся на Херсонском направлении и в Харькове.