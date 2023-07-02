Российские бойцы показали созданное ими на СВО новое оружие Российские бойцы показали созданную ими на СВО установку «Градомет»

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие 150-й дивизии используют в зоне СВО оружие собственной разработки под названием «Градомет», сообщают «Известия». Одним из его преимуществ является то, что ему не нужны полноценные снаряды.

Для стрельбы из «Градомета» используется боеприпасы, сошедшие с линии при ведении огня из большой ракетной установки «Град».

Военнослужащий с позывным Механик рассказал, что «Градомет» представляет собой трубу с треногой и пусковым механизмом. Установка компактная, складная. Ее можно быстро развернуть на позиции, а также легко перенести с одного места на другое. Дальнобойность «Градомета» составляет 20 км.

Мы отрабатываем технологию, работаем именно по площадной цели — уничтожаем технику противника там, на складах, — пояснил боец.

Ранее в Минобороны России рассказали, что военнослужащие, участвующие в СВО, начали получать всесезонные комплекты полевой формы нового образца. При ее изготовлении использовались современные комбинированные материалы, благодаря которым военные не смогут замерзнуть или вспотеть. В набор входят куртка, брюки, боевые рубахи, ветро- и влагозащитный костюм, а также ботинки с ортопедической стелькой.