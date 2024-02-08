Российские военные сорвали режим «труда и отдыха» подразделений ВСУ ВС РФ сорвали за сутки две ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подразделения российской армейской группировки «Восток» в течение суток сорвали две ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. Также был произведен ряд ударов артиллерии по опорным пунктам и скоплениям живой силы противника.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи на Южно-Донецком направлении. Огнем реактивной и ствольной артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы 23-й бригады нацгвардии Украины, 72-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Урожайного, Угледара, Доброволья, Водяного и Старомайорского. В течение суток пресечены две попытки противника провести ротации на передовых позициях, — рассказал Гордеев.

Ранее он заявил, что группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении уничтожила свыше 120 украинских военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки «Акация». Действия велись в районах Константиновки и Новомихайловки. Кроме того, подразделения группировки отразили три атаки ВСУ.

Помимо этого, Гордеев информировал, что в рамках контрбатарейной борьбы российская артиллерия при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет» и FPV-дронов уничтожила два танка, самоходные артиллерийские установки Dana и «Гвоздика», гаубицы М777 и FH-70, а также пять минометных расчетов на Южно-Донецком направлении.