Российские военные сорвали пять ротаций ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные за сутки пресекли пять попыток Вооруженных сил Украины провести ротацию на Южно-Донецком направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. По его словам, противник потерял более 80 человек убитыми и ранеными. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены семь минометных расчетов.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии пресекли пять попыток ротации подразделений ВСУ в районах севернее Никольского, Угледара и Старомайорского. Живая сила и автомобильная техника уничтожены, — рассказал Чехов.

В свою очередь оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по местам скопления живой силы и техники подразделений 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник лишился двух БМП, гаубицы М777 и восьми десятков человек убитыми и ранеными, сообщил Чехов.

Ранее он сообщил, что российские военнослужащие сорвали три попытки ротации подразделений Вооруженных сил Украины в районе Угледара и северо-западнее Приютного. По его словам, в результате были уничтожены автомобильная техника и живая сила противника.

Кроме того, артиллеристы российской группировки провели ряд успешных операций, в результате которых были уничтожены склады боеприпасов в Новомихайловке и севернее Приютного, а также машины с военнослужащими ВСУ в районах Катериновки и Константиновки. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял артиллерийское орудие Д-20 и четыре минометных расчета.