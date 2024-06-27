Российские военные сорвали пять попыток ротации ВСУ МО: группировка войск «Восток» сорвала попытки ротации ВСУ у Белогорья

Фото: МО РФ

Военнослужащие российской группировки войск «Восток» сорвали попытки украинских войск усилить свои передовые позиции и провести ротации в опорных пунктах в районах Водяново, Октября, Сторожевого, Новодонецкого и Белогорья, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. По его словам, также российские военные улучшили свое положение по переднему краю.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Водяново, Октября, Сторожевого, Новодонецкого и Белогорья, — сказал Гордеев.

Он отметил, что огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты в районах Водяново, Урожайного, Нескучного и Луговского. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по местам скопления живой силы и техники противника.

Ранее оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России, а также ракетные и артиллерийские войска за прошедшие сутки уничтожили три пусковые установки американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Министерство обороны РФ уточнило, что вместе с машинами были ликвидированы и управлявшие ими иностранные военные.

До этого пресс-служба Минобороны РФ констатировала, что взятие населенного пункта Константиновка даст возможность российским бойцам осуществлять огневой контроль стратегической трассы на Угледар, что, в свою очередь, позволит создать предпосылки к осаде размещенного там мощного гарнизона украинской армии.