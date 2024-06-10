Российские военные сорвали попытку ротации ВСУ в Запорожье Рогов: ВС РФ сорвали попытку ротации подразделений ВСУ в районе Луговского

Фото: МО Украины

Служащие ВС РФ сорвали попытку ротации подразделений Вооруженных сил Украины в районе села Луговское Запорожской области, заявил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов. По его словам, российские бойцы отработали и фронтовой авиацией, и артиллерией. В Минобороны данную информацию не комментировали.

Ротация не состоялась, переброски новых подразделений боевиков ВСУ нет, — уточнил собеседник агентства.

Ранее Рогов сообщил, что подразделения ВС РФ смогли улучшить свои позиции в населенном пункте Урожайное Донецкой Народной Республики. По словам члена ОП России, успех достигнут после взятия под контроль села Старомайорское.

Также стало известно, что российские военные готовят наступление в Сумской области. По данным Telegram-канала «Военное дело», ВС РФ планируют расширить зону контроля на Харьковском направлении. Авторы публикации уточнили, что ВСУ придется освободить больше резервов с Донецкого направления и перебросить их на север. В Минобороны России эти сведения не комментировали.