Российские военные сорвали планы ВСУ по подрыву дамбы под Харьковом РИА Новости: ВС РФ предотвратили подрыв заминированной ВСУ дамбы под Харьковом

Фото: МО РФ

ВСУ при отступлении планировали подорвать заминированную дамбу на севере Харьковской области, сообщил штурмовик с позывным Вин. По его словам, которые приводит РИА Новости, инженеры и штурмовые группы Северной группировки войск разминировали объект после штурма населенного пункта Пыльная.

Зашли успешно, рассредоточились, <...> противник оставил заряды на дамбе и <...> наши саперы успешно предотвратили (разминированием объекта. — NEWS.ru) затопление этого поселка, — рассказал Вин.

Собеседник отметил, что противник не успел подорвать дамбу, в срочном порядке покинув локацию. Украинские войска отступили в направлении села Липцы, уточнил он.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что войска были вынуждены переместиться на «более выгодные позиции» в районах Лукьянцев и Волчанска в Харьковской области. Смена дислокация произошла по причине «огневого воздействия и штурмовых действий противника».

Минобороны РФ 14 мая информировало, что российская армия взяла под контроль село Бугроватка в Харьковской области и продвинулась вглубь обороны противника. Всего за сутки на этом участке фронта ВСУ потеряли до 135 военнослужащих и девять единиц техники. Кроме того, российские военные отразили атаку украинских штурмовых групп в районе Старицы.