Российские военные сорвали новую атакую беспилотников в Брянской области Богомаз: силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Навлинским районом Брянской области

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Российские силы ПВО уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат в небе над Брянской областью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, инцидент произошел в Навлинском районе.

Еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Навлинским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — написал Богомаз.

По данным губернатора, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают оперативные службы региона.

Это третья попытка атаки украинских беспилотников в регионе за день. Около 21:00 в Минобороны РФ сообщили, что дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. По данным ведомства, дрон был самолетного типа. До этого российские военные сбили украинский беспилотник в Брянской области примерно в 16:20 мск.

Утром 21 декабря Александр Богомаз также сообщал о сбитом средствами ПВО дроне ВСУ. Беспилотник нейтрализовали на территории Суражского района. Глава региона добавил, что в результате атаки никто не пострадал, объект никаких повреждений не получил. Позднее Telegram-канал SHOT написал, что украинский дрон пытался подорвать нефтепровод «Дружба».