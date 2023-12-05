Российские военные сорвали атаку беспилотников в Белгородской области МО РФ: средства ПВО сбили три БПЛА над территорией Белгородской области

Российские военные сорвали атаку беспилотных летательный аппаратов (БПЛА) над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. Инцидент произошел вечером 5 ноября. По данным оборонного ведомства, три аппарата были уничтожены, еще три удалось перехватить.

5 ноября около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтоженo три украинских беспилотных летательных аппарата и еще три перехвачены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении министерства.

Ранее о работе средств ПВО в регионе сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, были сбиты три беспилотника. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. Глава региона уточнил, что после падения обломков поврежден один легковой автомобиль в поселке Репном. Специалисты обследуют территорию.

3 декабря Гладков рассказал, что украинские военные за сутки выпустили по территории Белгородской области 80 боеприпасов. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет. Так, по селу Щетиновка выпущено 39 артиллерийских снарядов и шесть гранатометных выстрелов, по селам Журавлевка и Наумовка — три и два артиллерийских снаряда соответственно. Также в Наумовке с БПЛА сброшено два взрывных устройства.